مراسل المنار : صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في الجولان السوري ودوي انفجارات في مرابض العدو في “الزاعورة” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 17:02

مراسل المنار : صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في الجولان السوري ودوي انفجارات في مرابض العدو في “الزاعورة”

منذ 8 mins 11 September، 2024
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