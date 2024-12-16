اليمن يدين إقرار “إسرائيل” خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان: نقف إلى جانب سوريا وشعبها

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، “إدانتها بأشد العبارات إقدام كيان العدو الصهيوني على إقرار خطة لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري المحتل”.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان نشرته الأحد، أنّ “توسيع الكيان الإسرائيلي للاستيطان في الجولان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي أكد عدم الاعتراف بضم الكيان الصهيوني للجولان السوري”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوة لن تُغير من حقيقة أن الجولان هي أرض عربية سورية محتلة منذ العام 1967”.

وجددّت الوزارة “إدانتها للعدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، والهادف استغلال التطورات الجديدة لتدمير مقدرات الشعب السوري الشقيق”.

وفي هذا السياق، دعت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في إدانة هذه الخطوة وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على سوريا وإنهاء احتلاله للجولان السوري.

كما أكدت مجدداً وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب سوريا والشعب السوري في مواجهة العدوان الصهيوني السافر.

هذا ورأى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن “تعزيز الجولان هو تعزيز لإسرائيل وهذا مهم بشكلٍ خاص في هذا الوقت”، مؤكداً أنّ حكومته ستستمر في “التمسك بالجولان ونعزز الاستيطان فيه”.

المصدر: مواقع اخبارية