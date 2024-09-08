قصف صهيوني عنيف على شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 02:06
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة
الرئيس ميقاتي: دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولي الى اجتماع طارئ يوم الإثنين لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم
وزير الداخلي بسام مولوي: هذه الجرائم التي يرفضها القانون الدولي والضمير الإنساني مدانة ومستنكرة أشد الاستنكار
إذاعة جيش الاحتلال: انفجار 3 طائرات بدون طيار في منطقة إييليت هشاحر
إعلام العدو: تظاهرات في منطقة تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ايران استهدفت 12 سفينة تابعة للكيان الصهيوني بفترة ادارة دونالد ترامب
اللواء سلامي: ضرب سفن الكيان حينها جاء بعد أن هاجم 14 من سفننا في البحرين الأحمر والمتوسط حتى لا يتم تصدير نفطنا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة MQ-9 أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة مأرب
وزير الدفاع اليمني: لن نسمح لأي تهديد أن يزعزع استقرار وأمن بلدنا ولن نقبل ببقاء أي قوات أجنبية في أرضنا وجزرنا
اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: الرد اليمني القوي والمزلزل على الكيان النازي آت وسنقابل الجنون الصهيوني بالبأس اليماني
قصف صهيوني عنيف على شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
8 September، 2024
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