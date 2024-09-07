الاحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين على حاجز عين سينيا شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2024 - 17:46

الاحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين على حاجز عين سينيا شمال رام الله

منذ 10 mins 7 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة