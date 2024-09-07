الاحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين على حاجز عين سينيا شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 17:46
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الاحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين على حاجز عين سينيا شمال رام الله
منذ 10 mins
7 September، 2024
عاجل
الضفة الغربية
رام الله
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