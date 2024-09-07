إصابات جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 15:58

إصابات جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 50 mins 7 September، 2024
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