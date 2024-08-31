اعلام العدو: سقوط صاروخين من طراز بركان في منطقة برانيت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 18:00

اعلام العدو: سقوط صاروخين من طراز بركان في منطقة برانيت بالجليل الغربي

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
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