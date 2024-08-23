مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 00:34

مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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