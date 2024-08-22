كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين قوات العدو في دير البلح بقذائف الهاون وأوقعنا العديد من الإصابات في صفوفه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 10:50

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين قوات العدو في دير البلح بقذائف الهاون وأوقعنا العديد من الإصابات في صفوفه

منذ 47 mins 22 August، 2024
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