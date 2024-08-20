المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنات العدو رداً على الإعتداءات

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إعتداءات العدو على القرى اللبنانية والمدنيين.
حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 20-8-2024 بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي