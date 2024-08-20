المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنات العدو رداً على الإعتداءات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 12:12

المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنات العدو رداً على الإعتداءات

منذ 44 mins 20 August، 2024
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الجبهة اللبنانية - طوفان الأقصى - لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على إعتداءات العدو على القرى اللبنانية والمدنيين.

حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 20-8-‌‏2024 بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.‏

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واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم الثلاثاء  ثكنة برانيت بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

ثكنة بيرانيت

 

المصدر: الاعلام الحربي

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