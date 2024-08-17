آلاف المستوطنين يتظاهرون في “تل أبيب” للمطالبة بعقد صفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 21:12

آلاف المستوطنين يتظاهرون في “تل أبيب” للمطالبة بعقد صفقة تبادل

منذ 56 mins 17 August، 2024
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