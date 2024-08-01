مصادر عبرية: على الرغم من تنفيذ عمليات الاغتيال إلا أنّ السبيل للإفراج عن 115 أسيراً هو من خلال صفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 07:16

مصادر عبرية: على الرغم من تنفيذ عمليات الاغتيال إلا أنّ السبيل للإفراج عن 115 أسيراً هو من خلال صفقة

منذ 47 mins 1 August، 2024
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