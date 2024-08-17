الهلال الاحمر الفلسطيني: قطع الاحتلال للإمدادات الصحية ولقاحات الأطفال يزيد من انتشار الأوبئة بالقطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 10:22

الهلال الاحمر الفلسطيني: قطع الاحتلال للإمدادات الصحية ولقاحات الأطفال يزيد من انتشار الأوبئة بالقطاع

منذ 2 ساعة 17 August، 2024
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