وزارة الصحة الفلسطينية: عودة تشغيل المستشفى الأوروبي خلال أسبوع بعد اكتمال التجهيزات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 17:24

وزارة الصحة الفلسطينية: عودة تشغيل المستشفى الأوروبي خلال أسبوع بعد اكتمال التجهيزات

منذ 20 mins 15 August، 2024
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