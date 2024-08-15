أبو عبيدة: نحمل العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:12

أبو عبيدة: نحمل العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا

منذ 6 mins 15 August، 2024
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