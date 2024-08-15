أبو عبيدة: نحمل العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:12
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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40005 شهداء و92401 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و107 مصابين خلال 24 ساعة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر إلى 632 منهم 147 طفلاً و9 نساء
اعلام العدو: عائلات أسرى ومحتجون يتظاهرون ويقطعون الطريق أمام مقر "الليكود" في تل ابيب
أبو عبيدة: نحمل العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا
منذ 6 mins
15 August، 2024
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