إعلام العدو: إخلاء إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 15 2024 - 15:48

إعلام العدو: إخلاء إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة

منذ 8 mins 15 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة