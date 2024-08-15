إعلام العدو: إصابة مستوطن في كريات شمونه أثناء هروبه إلى الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 15:48
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية
مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت بالقذائف أطراف بلدات الناقورة وديرميماس وكفركلا وقبريخا ووسط مدينة الخيام
حزب الله في ذكرى انتصار تموز 2006: لن تكون أرض لبنان أبداً مرة أخرى تحت الاحتلال ولن يكون بلدنا رهينة لإرادة العدو
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40005 شهداء و92401 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و107 مصابين خلال 24 ساعة
وزارة الصحة بغزة: 51.4% من شهداء قطاع غزة هم من الأطفال والنساء
وزارة الصحة بغزة: 25 ألف جريح ومريض يحتاجون إلى السفر فوراً للعلاج في الخارج
أبو عبيدة: بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد استشهاد طفليه
أبو عبيدة: نؤكد أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى
أبو عبيدة: نحمل العدو المسؤولية الكاملة عما يتعرض له أسراه نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الانساني وممارسته الإبادة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر إلى 632 منهم 147 طفلاً و9 نساء
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استعادت السيطرة على بلدة كروبيتس في مقاطعة كورسك
إعلام العدو: إصابة مستوطن في كريات شمونه أثناء هروبه إلى الملاجئ
منذ 8 mins
15 August، 2024
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حزب الله: المقاومة الاسلامية في لبنان ئؤكد انها لا تزال ملتزمة بثوابتها ومعها محور المقاومة بدعم الشعب الفلسطيني
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