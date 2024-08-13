المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 13:02
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة
منذ 1 ساعة
13 August، 2024
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