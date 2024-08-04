كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية باتجاه “غان يفنه” و “أسدود” ردًا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 16:04

كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية باتجاه “غان يفنه” و “أسدود” ردًا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة

منذ 1 ساعة 4 August، 2024
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