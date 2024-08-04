وزير الخارجية الأردني يصل الى طهران لبحث المستجدات في المنطقة والرد الايراني

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيية للتباحث حول المستجدات في المنطقة، حيث التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات المتعلقة بالرد الايراني على جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

وهذه هي زيارة الصفدي الأولى إلى طهران. وقبل زيارته إلى طهران، ناقش مع باقري القضايا الإقليمية في اتصالين هاتفيين خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان علي باقري قد قال في منشور على منصة إكس “الليلة، رداً على الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الأردن ومصر، والذي كان الاتصال الهاتفي الثاني بيننا خلال الـ 48 ساعة الماضية، تبادلنا وجهات النظر حول عملية التطورات في المنطقة، وأكدنا نحن الثلاثة على استمرار التشاور بين دول المنطقة”.

وأشار باقري إلى أن الوضع في منطقة غرب آسيا يحظى بحساسية خاصة بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وتابع إن “على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع عدوان الکیان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة”، مؤكداً أن “ايران عاقدة العزم على محاسبة الکیان الصهيوني”.

المصدر: وكالة مهر