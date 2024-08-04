بعد 10 أشهر من العدوان.. رشقة صاروخية تستهدف “اسدود” المحتلة ومناطق الغلاف

أطلقت كتائب الشهيد عزالدبن القسام رشقة صاروخية باتجاه “غان يفنه” و “أسدود” ردًا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة.

وأقر اعلام العدو بسقوط 5 صواريخ اليوم الأحد على محيط مدينة اسدود جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح بأن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في القصف الأخير من قطاع غزة على محيط مدينة أسدود (تبعد عن قطاع غزة قرابة 60 كم).

ورصدت “كود كود العبري” تصاعد لأعمدة الدخان بعد سقوط صواريخ في منطقة غان يافني قرب أسدود. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال ان الصواريخ التي سقطت في منطقة أسدود انطلقت من جنوب قطاع غزة، وتحدث شهود عيان أن الصواريخ انطلقت من منطقة تتوغل فيها قوات الاحتلال.

ويوم أمس وجهت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من بين أماكن توغل قوات الاحتلال في رفح على مستوطنات غلاف غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من قصف مدينة “عسقلان” المحتلة والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية.

بالفيديو | سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف مدينة “عسقلان” المحتلة والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية pic.twitter.com/XefohEea6y — قناة المنار (@TVManar1) August 4, 2024

وفي قطاع غزة، افادت السرايا بأن مجاهديها قنصوا جنديا صهيونيا بالقرب من كلية المجتمع في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما استهدفت السرايا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع “ناحل عوز” ومغتصبة “بئيري” برشقة صاروخية.

المصدر: الاعلام العسكري