الحرس الثوري الايراني: اغتيال الشهيد هنية نفذ بمقذوف يزن رأسه 7.5 كيلوغرام… والعقاب الشديد آت

أعلن الحرس الثوري الايراني أن التحقيقات في “العمل الارهابي الذي قام به النظام الصهيوني المجرم والذي أدى إلى استشهاد الشهيد الكبير الدكتور إسماعيل هنية رئيس المجاهدين والمكتب السياسي الشجاع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفيقه”، هذه التحقيقات خلصت إلى أن “العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف”.

وفي بيان له، لفت الحرس الثوري إلى أن “هذا الإجراء نفذه النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة”، مؤكداً أن “النظام الصهيوني المغامر والإرهابي سيتلقى الرد على هذه الجريمة وهو “العقاب الشديد” في الزمان والمكان والكيفية المناسبة”.

المصدر: موقع المنار