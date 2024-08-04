اعتداءات اسرائيلية متواصلة على مناطق لبنانية جنوبية وارتفاع عدد شهداء ديرسريان إلى 2

تعرضت بلدة الطيبة الجنوبية لغارة جوية شنتها طائرات العدو الحربية وأدت الى وقوع اضرار مادية.

كما اغار الطيران المسير الاسرائيلي على بلدة بيت ليف، واستهدف العدو بالمدفعية بلدة عيترون بعدد من القذائف، ومحيط “بركة النقار” جنوبي بلدة شبعا بالقذائف الفوسفورية.

كما نفذ العدو قصفاً بالمدفعية استهدف الاطراف الشمالية لبلدة رامية، في حين اغارت طائرة مسيرة على بلدة رب ثلاثين من دون وقوع اصابات.

ونفذ العدو غارتين على محيط منطقة المحمودية، لجهة منطقة الوردية مقابل الاطراف الغربية لبلدة بلاط.

وأفاد مراسل المنار، بأن الحريق المندلع في محطة مشروع الطيبة في المنطقة الحدودية ناجم عن “ماس كهربائي”، يرجح ان يكون ناجم عن انقطاع أحد الخطوط التي تربطه ببلدة رب ثلاثين التي تعرضت صباحا لغارة نفذها الطيران المسير.

هذا، وارتقى الشهيد يوسف يحي (60 عاماً) متأثرا بجراح اصيب بها جراء العدوان الاسرائيلي الجوي الذي استهدف بلدة دير سريان امس، ليرتفع عدد الشهداء إلى (2).

المصدر: المنار