150 الف صهيوني عالقون في الخارج بسبب استمرار إلغاء الرحلات الجوية إلى الكيان

يتواجد حوالي 150 ألف صهيوني في خارج الكيان ويواجهون صعوبة في العودة، في أعقاب إلغاء شركات طيران عديدة رحلاتها إلى الكيان على إثر الوضع الأمني وتهديد إيران وحزب الله برد على الكيان بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد الجهادي الكبير في حزب الله، فؤاد شكر.

وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها طلبت من المواطنين المتواجدين في الخارج تعبئة نماذج كي تتمكن من مساعدتهم في إيجاد حلول ورحلات جوية بديلة تعيدهم إلى البلاد.

وجاء في بيان لوزارة المواصلات وسلطة المطارات في الكيان أنه “بالرغم من أن الوضع الأمني يسمح بتسيير رحلات جوية من وإلى إسرائيل، فإن قسما من شركات الطيران الأجنبية قررت تعليق و/أو تقليص جزء من رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، لأسبابها الداخلية”.

وحذر البيان من أن على الذين يغادرون الكيان أن يأخذوا بالحسبان أنه على إثر ذلك قد تكون هناك صعوبات أو تأخيرات في عودتهم إلى البلاد. وإثر هذه التغييرات، على المسافرين أن يتواصلوا مع شركات الطيران بشأن رحلاتها الجوية.

وفي هذه الأثناء، ألغت 3 شركات طيران إسبانية رحلاها الجوية إلى الكيان في الأيام المقبلة، وهي شركات “فيولينغ”، شركة الطيران الأوروبية وشركة “إيبيرية إكسبرس”. وكانت شركة الطيران “ويز” قد ألغت رحلاتها الجوية إلى الكيان حتى اليوم، ويتوقع أن تمدد هذا الإلغاء في الأيام المقبلة.

والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة شركات الطيران “لوفتهانزا”، التي تضم شركات الطيران السويسرية و”أوستريان إيرلاينز” النمساوية و”بريسلز” البلجيكية، إلغاء رحلاتها الجوية إلى الكيان في الأيام المقبلة، “في أعقاب التطورات الأخيرة”، وذلك حتى 8 آب/أغسطس.

كذلك أعلنت شركة الطيران اليونانية “إيجيان إيرلاينز” عن إلغاء رحلاتها إلى الكيان ومنها حتى 6 آب/أغسطس، الأمر الذي يؤثر على رحلات جوية عديدة إلى عدة وجهات في اليونان وقبرص، وفي مقدمتها أثينا ورودوس.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت شركتا الطيران الأميركيتان، “يونايتد” و”دلتا”، رحلاتها الجوية من نيويورك إلى الكيان خلال الأسبوع الحالي. كما أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” عن إلغاء رحلتين جويتين ليليتين في اليومين المقبلين، لكنها ستواصل تسيير رحلات نهارية.

وأعلنت شركة الطيران الهندية عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 8 آب/أغسطس. وألغت شركة الطيران الإيطالية ITA رحلاتها حتى 6 آب/أغسطس، كما ألغت شركة طيران البلطيق وشركة “لوت” البولندية وشركة الطيران الكرواتية رحلات جوية إلى الكيان.

وأصدرت شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، “إل عال” و”أركياع” و”يسرائير”، اليوم الأحد، بيانات حول استمرار رحلاتها كالمعتاد. وجاء في بيان “أركياع” أنها تستعد لزيادة رحلاتها الجوية وإضافة رحلات إلى اليونان وقبرص من أجل إعادة المسافرين العالقين في الخارج.

المصدر: مواقع