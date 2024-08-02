كريمة الشهيد القائد فؤاد شكر للمنار: العدو سيتألم في شهادة الوالد أضعاف ما تألم بحياته

قالت “كريمة القائد الجهاد الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر” خديجة شكر في حديث لقناة المنار الجمعة “من لحظة استشهاد والدي صار بالامكان الكشف عن اسمه لانه كان سراَ وأذيع”، وتابعت “بالتالي صار بالامكان ان أقول بكل فخر إني خديجة فؤاد شكر”.

وذكرت شكر “الشهيد الوالد بكل حياته كان لدينا السيد محسن ذو بأس شديد والصلب ومواقفه ثابتة ويشد عضد كل الذين يحيطونه به، وبالمقابل لدينا السيد فؤاد الحنون العطوف”، واضافت “الوالد بدأ عمره بالمقاومة وأفنى فيها عمره وطالما كان يجهزنا لمثل هذا اليوم وأمنيته كانت دائما ان حياته تختتم بالشهادة”.

واكدت شكر ان “رسالتنا اليوم باستمرار عائلتنا على هذا الخط والنهج بنفس الزخم والمقاومة لا تقف على شخص”، وتابعت “للعدو نقول إنك لن ترتاح في شهادة السيد محسن كما كان الوضع في حياته، فكما أوجعكم بحياته سيوجعكم أضعافا مضاعفة منه في مماته”.

المصدر: قناة المنار