مقتل ضابط وشرطي إسرائيليين بكمين الشجاعية في قطاع غزة

أُعلن مساء السبت عن مقتل ضابط وشرطي إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان، مقتل قائد فصيل في لواء المدرعات برتبة نقيب، بالإضافة إلى إصابة آخرين خلال الاشتباكات بغزة.

من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال مقتل أحد عناصر قوة المستعربين التابعة لحرس الحدود خلال عملية في حي الشجاعية، مشيرةً إلى إصابة جنود آخرين في الهجوم.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، يوم السبت، تفاصيل عملية استهدفت فيها قوة إسرائيلية خاصة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت “القسام” عبر حسابها على “تيليجرام” إن مجاهديها تمكنوا يوم الجمعة من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل، بعدد من قذائف الـ”RPG” وصواريخ “الياسين 105” في حي الشجاعية.

وأضافت أن مجاهديها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، موقِعين أفرادها بين قتيل وجريح.

إذاعة عبرية: هكذا قُتل الضابط والجندي في كمين القسام بالشجاعية

من جانبها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بعض تفاصيل كمين صعب أدى إلى مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية يوم الجمعة.

وقالت الإذاعة إن قوة مستعربين خاصة كانت تتمركز في مبنى على أطراف حي الشجاعية، تعرضت لكمين من مقاتلي “القسام”، مشيرةً إلى أن الهجوم وقع حوالي الساعة الرابعة عصرًا، حيث قُتل جندي وأُصيب آخرون، واستمرت الاشتباكات ساعتين كاملتين.

وأضافت الإذاعة: “خلال الاشتباك استخدم مقاتلو القسام الصواريخ المضادة للدروع خمس مرات تجاه القوة التي حضرت لتخليص الوحدة الخاصة”. وأردفت: “أطلق مقاتلو القسام في البداية صاروخًا تجاه جيب (هامر) حضر لإجلاء الجنود الذين وقعوا في الكمين، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة”.

بعد ذلك، أطلق مقاتلو القسام صاروخين آخرين باتجاه دبابة، بحسب الإذاعة. وتابعت: “في الساعة 5:39 مساءً، أطلق مقاتلو القسام صاروخًا رابعًا باتجاه دبابة، فقُتل ضابط وأُصيب آخر”.

وأوضحت أنه بعد نصف ساعة، أطلق مقاتلو القسام صاروخًا خامسًا ونيرانًا رشاشة باتجاه القوة، ما أدى إلى إصابة جنديين. وأكدت أن ضابطًا وجنديًا قُتلا في العملية وأُصيب ثلاثة آخرون.

وكان جيش الاحتلال قد أكد في بيان مقتل قائد فصيل في لواء المدرعات برتبة نقيب، بالإضافة إلى إصابة آخرين خلال الاشتباكات بغزة.

المصدر: مواقع