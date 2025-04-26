عدوان أميركي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة

شنّت القوات الأميركية، اليوم السبت، سلسلة غارات عدوانية على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن. ففي صنعاء، أفادت مصادر يمنية بأن طائرات العدوان الأميركي استهدفت بعدة غارات مناطق متفرقة من العاصمة.

وأوضحت المصادر أن القصف طال مديريتي السبعين وبني الحارث، حيث استُهدف حيٌّ سكني غرب منطقة الروضة في مديرية بني الحارث، إضافة إلى قصف منزل قرب المستشفى اللبناني في حي 14 أكتوبر.

وفي محافظة صعدة، ذكرت المصادر أن طائرات العدوان الأميركي شنّت سلسلة غارات على مناطق متفرقة، حيث استهدفت مديرية كتاف بأربع غارات، ومحيط مدينة صعدة بثلاث غارات، كما نفذت ثلاث غارات أخرى على مديرية آل سالم.

ويأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضرباتها النوعية ضد مصالح العدو الصهيوني وأهداف العدوان في البحر الأحمر وخليج عدن.

المصدر: المسيرة نت