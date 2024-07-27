المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن هلال السعيدي “علي الهادي” مواليد عام 1993 من بلدة تول في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 18:44

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن هلال السعيدي “علي الهادي” مواليد عام 1993 من بلدة تول في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 8 mins 27 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة