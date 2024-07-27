المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي مصطفى مريش “مهدي ياغي” مواليد عام 1993 من منطقة الباشورة وسكان منطقة الأجنحة الخمسة في بيروت شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 27 2024 - 18:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود شمال ثكنة يفتاح
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي مصطفى مريش “مهدي ياغي” مواليد عام 1993 من منطقة الباشورة وسكان منطقة الأجنحة الخمسة في بيروت شهيدا على طريق القدس
منذ 31 mins
27 July، 2024
عاجل
الشهيد محمد علي مصطفى مريش
المقاومة الاسلامية
شهداء على طريق القدس
التعليقات
ذات صلة
الشهيد المجاهد نعيم علي فرحات
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عين قينيا وكفار سولد خشية تسلل طائرات مسيّرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن هلال السعيدي “علي الهادي” مواليد عام 1993 من بلدة تول في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إستبيان
متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق
مشاركة