العميد شحادة : ما عاد به “الهدهد” يعني أمن اسرائيل مخترق مهما فعلت! – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 17:14

العميد شحادة : ما عاد به “الهدهد” يعني أمن اسرائيل مخترق مهما فعلت!

منذ 43 mins 24 July، 2024
شحادة
لبنان

قال الخبير العسكري العميد منير شحادة في تصريح لقناة المنار تعليقا على بث المقاومة الإسلامية حلقة خاصة فيها مشاهد لرصد “الهدهد” قاعدة “رامات دافيد” الجوية في شمالي فلسطين المحتلة، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية (46 كلم) ان”أهم ما في شريط المقاومة هو كلمة “البارحة” فكيان العدو لديه 3 أطواق لاجوائه ورغم كل الاستنفار الامني الصهيوني استطاعت المقاومة ان تأتي بهذه المشاهد “.
واضاف “كل هذه المشاهد للاماكن المصورة هي من ضمن بنك الاهداف للمقاومة وبكبسة زر تنطلق الصواريخ “.
وتابع “مهما اخذت اسرائيل من تدابير واحتياطات لدينا طائرة هدهد تدخل فوق قاعدة عسكرية في الجبهة الشمالية وهي استراتيجية وتصور ما تشاء، مما يعني أن أمن اسرائيل مخترق مهما فعلت”.

المصدر: موقع المنار

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