قال الخبير العسكري العميد منير شحادة في تصريح لقناة المنار تعليقا على بث المقاومة الإسلامية حلقة خاصة فيها مشاهد لرصد “الهدهد” قاعدة “رامات دافيد” الجوية في شمالي فلسطين المحتلة، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية (46 كلم) ان”أهم ما في شريط المقاومة هو كلمة “البارحة” فكيان العدو لديه 3 أطواق لاجوائه ورغم كل الاستنفار الامني الصهيوني استطاعت المقاومة ان تأتي بهذه المشاهد “.

واضاف “كل هذه المشاهد للاماكن المصورة هي من ضمن بنك الاهداف للمقاومة وبكبسة زر تنطلق الصواريخ “.

وتابع “مهما اخذت اسرائيل من تدابير واحتياطات لدينا طائرة هدهد تدخل فوق قاعدة عسكرية في الجبهة الشمالية وهي استراتيجية وتصور ما تشاء، مما يعني أن أمن اسرائيل مخترق مهما فعلت”.

المصدر: موقع المنار