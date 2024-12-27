العميد شحادة : “إسرائيل” تهدف إلى إبقاء حركتها العسكرية حرة وغير مقيدة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 15:56

العميد شحادة : “إسرائيل” تهدف إلى إبقاء حركتها العسكرية حرة وغير مقيدة في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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