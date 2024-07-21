المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء” مواليد عام 1975 من بلدة دبعال في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 13:22

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء” مواليد عام 1975 من بلدة دبعال في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 40 mins 21 July، 2024
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