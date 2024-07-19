بيان المسيرات المليونية في اليمن: نشيد باستمرار جبهات الإسناد في لبنان والعراق التي أثبتت فاعليتها وفرضت معادلة جديدة في وأفشلت سعي العدو في التفرد بالشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 17:44

بيان المسيرات المليونية في اليمن: نشيد باستمرار جبهات الإسناد في لبنان والعراق التي أثبتت فاعليتها وفرضت معادلة جديدة في وأفشلت سعي العدو في التفرد بالشعب الفلسطيني

منذ 56 mins 19 July، 2024
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