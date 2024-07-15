قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الشبان في محيط موقع الهدم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 02:18

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الشبان في محيط موقع الهدم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

منذ 12 mins 15 July، 2024
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