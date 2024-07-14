‫مراسل المنار: الطائرات الصهيونية تشن غارات ‫استهدفت بلدات بني حيان وحولا وميس الجبل وعيتا الشعب  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 21:04

‫مراسل المنار: الطائرات الصهيونية تشن غارات ‫استهدفت بلدات بني حيان وحولا وميس الجبل وعيتا الشعب 

منذ 38 mins 14 July، 2024
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