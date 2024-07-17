قوات العدو الاسرائيلي تنشر قناصتها على أسطح المنازل في منطقة شارع 22 بمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 02:26

قوات العدو الاسرائيلي تنشر قناصتها على أسطح المنازل في منطقة شارع 22 بمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 26 mins 17 July، 2024
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