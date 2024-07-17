شهيد و15 جريحا بقصف العدو الاسرائيلي لمسجد في أرض المفتي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 02:26

شهيد و15 جريحا بقصف العدو الاسرائيلي لمسجد في أرض المفتي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 27 mins 17 July، 2024
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