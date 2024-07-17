مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف محيط حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2024 - 04:02

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف محيط حي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 26 mins 17 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة