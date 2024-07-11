الجهاد الإسلامي: الاحتلال يهدف لتهويد الحرم الإبراهيمي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه “في إطار مواصلة الاحتلال الصهيوني الاعتداء على المقدسات الدينية، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس بالاعتداء على المسجد الإبراهيمي بالخليل”.

وحذرت أن “ما أقدم عليه الاحتلال يأتي في سياق مخططه الرامي إلى تهويد المسجد الإبراهيمي وسائر المقدسات وفرض التقسيم المكاني والزماني عليها”.

وقالت إن “الاحتلال يهدف إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الإبراهيمي وتغيير هويته الإسلامية”، وأن “ما حدث اليوم هو انتهاك صارخ وإهانة لكرامة المسلمين، ويضع الدول والحكومات العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية أمام مسؤولياتها”.

وأكد أن “شعبنا لن يقف صامتا أمام هذه الاعتداءات، وسيواجهها بكل ما لديه من قوة دفاعا عن أرضه ومقدساته وعن كرامة المسلمين”.

المصدر: مواقع إخبارية