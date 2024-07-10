إحباط اعتداء إرهابي لاستهداف حاملة طائرات روسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له الاربعاء “إحباط اعتداء إرهابي خططت له استخبارات كييف استهدف حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف في حوض سفن مورمانسك شمال غربي روسيا”.

وقال البيان إنه “في مارس/آذار 2024 تواصل ضابط استخبارات أوكراني مع مواطن روسي من مواليد عام 2000 يعمل على متن حاملة الأدميرال كوزنيتسوف وقدم نفسه باسم أوليغ”، وأشار إلى أنه “باللجوء إلى أساليب التأثير النفسي من الوعود بضمان السفر بوثائق مزورة بعد تسلّم مكافآت مالية كبيرة والتهديدات بالملاحقة الجنائية بعد تلفيق تهمة له بتمويل القوات الأوكرانية، أقنع العميل المواطن الروسي بتنفيذ عمل إرهابي يستهدف الحاملة”.

وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف قد أعلن في وقت سابق أن “الناتو ينسق نشاطات أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا وبيلاروس”.

ودخلت حاملة “الأدميرال كوزنيتسوف” في قوام أسطول الشمال الروسي في يناير/كانون الثاني 1991، وقامت بمهمتها الأولى ضمن مجموعة بحرية متعدد الأغراض في ديسمبر/كانون الاول 1995.

المصدر: روسيا اليوم