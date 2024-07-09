المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش “أمين” مواليد 1970 من زوطر الشرقية شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 17:18

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش “أمين” مواليد 1970 من زوطر الشرقية شهيداً على طريق القدس

منذ 46 mins 9 July، 2024
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