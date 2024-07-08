الخط الساخن| ختام اسبوع الصدقة: ابرز انشطة جمعية الامداد هذا العام

ديما جمعة

“اذهبوا الى لبنان وانظروا أبنائي ماذا يريدون” لم تكن تلك كلمات عادية، او موقف يمرّ مرور الكرام دون التوقف عنده، بل تلك كانت وصية وعهدا من الإمام الخميني (قده) وايذانا للبدء بتأسيس جمعية تتقصّى أحوال آلاف الأسر المتعففة التي لا سند أو معيل لها، وتلتفت الى احتياجات الفقراء من الأيتام والمساكين والعجزة والمعوقين وأبناء السبيل، وتتولى رعايتهم المعيشية والصحية والتربوية والمهنية والاجتماعية والثقافية والإرشادية.

في الثمانينات وتحديدا عام 1987 انطلقت جمعية الامداد وكان العمل منظما ضمن برامج مستمرة لتعزيز التكاتف بين افراد المجتمع وتعاون أهل الخير في داخل لبنان وخارجه مع المحتاجين.

وتأسيا بالآية الشريفة “ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً” (الإنسان-8) تعدّدت خدماتها بدءاً من كفالة الأيتام، مروراً بتأمين الدراسة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولاً إلى إنشاء دور للمسنّين والعشرات من المشاريع والتقديمات التي تنشر النور والدفء في حياة المستضعفين.

في ختام اسبوع الصدقة، الذي بدء في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام تزامنا مع تاريخ نزول آية الولاية “إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ”، تيمنا بتصدّق أمير المؤمنين (عليه السلام) بخاتمه أثناء الصلاة، خصص برنامج الخط الساخن حلقة بعنوان “حين تتحول الصدقة الى سلوك اجتماعي: يؤتون الزكاة وهم راكعون” شدد خلالها الحاج محمد برجاوي – مدير عام جمعية الامداد على دور جمعية الامداد في الوقوف الى جانب اهلها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واكد على استمرارية الانشطة وتحمل الاعباء الثقيلة في ظل الازمة الاقتصادية.

وشدد الحاج برجاوي على أهمية تواجد صندوق للصدقة في المنازل او المؤسسات لتعزيز مفهوم العطاء في حياة الافراد، وتطرق الى اهمية عدم الخجل من التصدق بالقليل، كما تحدث ابرز المشاريع والانشطة التي ترعاها الامداد: من قروض وتمويل مشاريع صغيرة..

وتحدث عفيف شومان – مدير جمعية وتعاونوا عن الاهتمام الخاص لسماحة السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله بمناشدات المحتاجين وبالتحديد من الشمال حيث يلمس اهالي المنطقة ان السيد نصر الله يسمعهم ويطلب دوما من المعنيين التصدي لقضاء حوائج اهلها وتحدث عن رعاية سماحته للطفل المريض رضوان حيدر من شمال لبنان وتكفله بالعملية التي يحتاج اليها.

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المصدر: موقع المنار