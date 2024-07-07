يديعوت أحرونوت: أكثر من 2000 “إسرائيلي” يجوبون تل أبيب في مظاهرة تدعو لإبرام صفقة أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 15:02

يديعوت أحرونوت: أكثر من 2000 “إسرائيلي” يجوبون تل أبيب في مظاهرة تدعو لإبرام صفقة أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو

منذ 35 mins 7 July، 2024
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