المتحدث باسم مقر الانتخابات في ايران: المشاركة الشعبية زادت مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الجولة الأولى للانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 17:16
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لجان المقاومة بفلسطين: العدو يزيد من إجرامه وعمليات الإغتيال بالضفة لانه عاجز عن المواجهة في الميدان
سرايا القدس- كتيبة جنين: قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية والاشتباك معها في منطقة حرش السعادة
سرايا القدس- كتيبة جنين: تصدينا لقوات الاحتلال في محاور القتال واستهدفنا تعزيزاتها بالرصاص والعبوات المتفجرة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لقد مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا وسنواصل القيام بذلك وسنقف الى جانبها
اردوغان: قد نرسل نحن والرئيس بوتين دعوة إلى الرئيس بشار الأسد لزيارة تركيا وهذا بداية لمسار جديد في علاقتنا بسوريا
هنية يشيد بدور المقاومة الاسلامية وكافة قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية في اسناد معركة غزة
حركة حماس: إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه شعبنا وهو لن يسمح بأي وصاية
حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية
اللقاء بين السيد نصر الله ووفد حماس استعرض التطورات في غزة وأوضاع جبهات الاسناد في لبنان واليمن والعراق
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية استقبل الأمين العام للجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
حركة حماس: نؤكد رفضنا لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
المتحدث باسم مقر الانتخابات في ايران: المشاركة الشعبية زادت مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الجولة الأولى للانتخابات
منذ 2 ساعة
5 July، 2024
عاجل
الانتخابات الايرانية
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