المتحدث باسم مقر الانتخابات في ايران: المشاركة الشعبية زادت مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الجولة الأولى للانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 17:16

المتحدث باسم مقر الانتخابات في ايران: المشاركة الشعبية زادت مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الجولة الأولى للانتخابات

منذ 2 ساعة 5 July، 2024
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