عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 02-07-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- استهداف ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة الزلوطية واستشهاد مدني.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 16:45 استهداف موقع جل العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي