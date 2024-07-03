عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 02-07-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- ‏استهداف ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة الزلوطية ‏واستشهاد مدني.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:45 استهداف موقع ‏جل العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي