غارتان لطيران العدو الاسرائيلي على بلدتي عبسان وخزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 02:02

غارتان لطيران العدو الاسرائيلي على بلدتي عبسان وخزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 44 mins 30 June، 2024
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