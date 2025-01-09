سرايا القدس – طولكرم: رشقنا قوات مشاة إسرائيلية في مخيم نور شمس بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2025 - 07:22

سرايا القدس – طولكرم: رشقنا قوات مشاة إسرائيلية في مخيم نور شمس بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 9 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة