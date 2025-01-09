رويترز: سلطات مدينة لوس أنجليس الأمريكية تصدر أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص إثر اتساع نطاق حرائق الغابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 05:48

رويترز: سلطات مدينة لوس أنجليس الأمريكية تصدر أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص إثر اتساع نطاق حرائق الغابات

منذ 16 mins 9 January، 2025
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