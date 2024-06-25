المقاومة الإسلامية تهاجم بالمسيرات الانقضاضية مقر للفرقة 91 وتقصف موقعي بياض بليدا وبركة ريشا

شنّت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر لوائي تابع للفرقة 91 في منطقة ناحل غيرشوم، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو، مما أدى إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.
كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية