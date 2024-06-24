روسيا | سقوط اكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح بهجمات مسلحة وقعت في جمهورية داغستان في القوقاز الروسي

شهدت جمهورية داغستان، الواقعة في القوقاز الروسي الأحد، سلسلة هجمات استهدفت قوات للشرطة وكنيس يهودي وكنيستين ارثوذكسيتين، وأدت الى مقتل 7 أشخاص، من بينهم ستة من قوات الأمن، فيما أصيب 25 آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية الداغستانية، أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيستين ومركز أمني، الأحد، ما أدى إلى سقوط 6 ضباط شرطة وكاهن، مشيرة الى قتل اثنين من المهاجمين.

وذكرت تقارير أن المسلحين أطلقوا أعيرة نارية على كنيس يهودي وكنيستين في ديربنت.

وأفادت تقارير في وقت لاحق باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية في شوارع عاصمة الإقليم محج قلعة. كما أطلق مسلحون النار على سيارة للشرطة، ما أسفر عن وقوع جرحى.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المهاجمين أطلقوا النار على معبد يهودي، وكنيسة في ديربنت من أسلحة أوتوماتيكية. وأشارت إلى أنه في نفس الوقت تقريباً، هاجم مجهولون مركزاً لشرطة المرور في شارع إرموشكينا بالعاصمة محج قلعة.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاشتباكات مع المجرمين استمرت في شارع ماجوميدجادجييف.

كما تواصلت الاشتباك في شارع أوردجونيكيدزه في محج قلعة، حيث تم إشعال النار في سيارة دورية للشرطة، ويجري البحث عن السيارة التي فر بها المشتبه بهم

وذكرت وزارة الداخلية الإقليمية أنه تم القضاء على مسلحين اثنين، وأن عمل قوات الأمن مستمر لملاحقة باقي المهاجمين.

المصدر: وكالات