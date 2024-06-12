قناة المنار توقع مع كشافة الإمام المهدي (عج) بروتوكول تعاون اعلامي

وقعت المجموعة اللبنانية للاعلام قناة المنار، ممثلة بالمدير العام الحاج ابراهيم فرحات، مع الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون التابعة لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج) ممثلة برئيس الجمعية الشيخ نزيه فياض، بروتوكول تعاون اعلامي.

وينص البروتوكول على التنسيق بين الطرفين للتعاون حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتدريب والنشر وتبادل الخبرات، خصوصا ما يتعلق بتطوير القدرات على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني.

ويتضمن البروتوكول، الذي شارك في صياغته كل من مدير الموارد البشرية في قناة المنار وائل جمعة، ومدير الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون محمد رمال، تبادل المدربين وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة في المجالات الاعلامية من تصوير ومونتاج واخراج تلفزيوني وغيرها من المجالات الإعلامية.

المصدر: موقع المنار